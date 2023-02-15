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В Улан-Удэ стая собак напала на женщину за роддомом

В Улан-Удэ стая собак напала на женщину за роддомом
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Испуганная горожанка истошно кричала, отмахиваясь от животных

В Улан-Удэ стая собак окружила женщину и напала на неё на улице Жердева. Инцидент произошёл за городским роддомом №2.

Видео того, как перепуганная горожанка отбивалась от псов, запечатлел житель соседнего дома. Ролик опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ». Женщина истошно кричала и пыталась защититься сумкой. Впрочем, собаки её нисколько не боялись. Некоторые агрессивные псы подбегали очень близко, скалились и громко лаяли, нападая.

- Со слов местных жителей, эта стая донимает прохожих постоянно. Заявку отправляют каждый день на протяжении двух недель, реакции – ноль. Истошные крики этой женщины призывают решать очевидные проблемы, пока в городе собаки не начали съедать людей, - говорится в публикации.

 
На место происшествия уже выехали специалисты службы отлова и сотрудники комитета городского хозяйства. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе комитета. Обстоятельства выясняются. 

К сожалению, в Бурятии остро стоит «собачий» вопрос. За него активно взялись после страшного нападения на девушку в декабре 2020 года. Тогда собаки едва не загрызли насмерть 21-летнюю горожанку в микрорайоне Забайкальский. Они буквально съели её лицо, оставив лишь глазные яблоки. Пострадавшая до сих пор восстанавливается, лечение она проходила в Москве.

После этого происшествия увеличили штрафы за самовыгул собак и усилили рейды по отлову собак. 
собаки

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