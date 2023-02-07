С начала года в городе поймали тысячу собак
Тысячу безнадзорных собак отловили с начала года в Улан-Удэ, сообщили в мэрии.
581 обращение о безнадзорных животных поступило в службы отлова от горожан. По заявкам подрядчики отловили тысячу собак, более 60% из них оказались хозяйскими на самовыгуле.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отловлено 647 особей.
- Такой результат достигнут благодаря работе служб отлова, работе оперативных штабов при районных администрациях. Также активная гражданская позиция наших жителей существенно помогает повысить качество работы служб отлова. Многие присылают фото, видео и точные координаты местонахождения животных. Ежедневно в каждом районе города дежурят от двух до четырех групп отлова. Это позволяет оперативно реагировать на обращения граждан, - рассказал консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
Штрафы за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.
В Улан-Удэ более 60% отловленных собак оказались хозяйскими
Общество, Фото:
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