У девушки начались очередные операции
Сильно искусанная собаками улан-удэнка Татьяна возобновила лечение в столичной клинике. Об этом сообщили в полномочном представительстве Бурятии в Москве. Татьяна проходит очередные операции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года на 20-летнюю девушку напала стая собак в микрорайоне Забайкальский. Они растерзали несчастную, не оставив живого места на её лице. А руки искусали буквально до костей. Если бы не подоспевшие соседи, то история могла бы окончиться трагично.
Состояние Татьяны было настолько тяжёлым, что её вводили в искусственную кому для облегчения жутких болей. Как только девушка стало транспортабельной, её перевезли в клинку в Москве. Там она находилась практически год.
Во время московских командировок улан-удэнку навещал глава Бурятии Алексей Цыденов. Также в гостях был депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Он не застал саму Татьяну, у которой тогда была операция, но оставил ей цветы и фрукты. По словам врача, с которым поговорил Валуев, таких тяжёлых травм он в своей практике ещё не видел.
Под Новый год улан-удэнку отправили домой, пообещав возобновить лечение в начале года. Однако приглашения долго не было, и её родные через соцссети обратились к главе Бурятии с просьбой посодействовать. Сейчас лечение продолжилось.
Искусанная собаками улан-удэнка возобновила лечение в Москве
Общество, Фото:
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