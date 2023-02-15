«Я пешком шла!»: В Бурятии пьяная женщина-водитель закатила истерику







За отказ от прохождения освидетельствования на женщину составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что ранее она уже задерживалась сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль нарушительницы помещён на штрафстоянку.



Отметим, патрульные автомобили ДПС оборудованы специальными видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Видеозаписи со всех камер ежедневно выгружаются на сервер хранения информации и в последующем предоставляются в суд для подтверждения доказательства вины нарушителя.



Кроме того, у инспектора ДПС имеется носимый мобильный видеорегистратор.





Ночью 4 февраля в Тарбагатайском районе Бурятии экипаж ДПС заметил автомобиль «Тойота Королла», который периодически выезжал на полосу встречного движения. Автоинспекторы остановили иномарку для проверки водителя и документов. За рулём оказалась улан-удэнка, которая явно была пьяна.Сотрудники ДПС предложили ей пройти в служебный автомобиль для процедуры освидетельствования и составления административного материала. Однако женщина наотрез отказалась. Она сперва заявила, что машину не вела и была пассажиром, а затем – что и вовсе «просто шла мимо».Затем и вовсе закатила истерику, крича на автоинспекторов и всячески их оскорбляя.- После того, как полицейским удалось убедить женщину сесть в служебный транспорт, она продолжила попытки уйти от ответственности. Кроме того, 35-летняя горожанка выражалась нецензурной бранью и оскорбляла сотрудников. При этом автоинспекторы неоднократно просили её успокоиться и объясняли, что все действия записываются видеорегистраторами, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.