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В Бурятии бухгалтер с коллегой похитили почти 900 тысяч рублей

В Бурятии бухгалтер с коллегой похитили почти 900 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги похитили со счетов бюджетных организаций

В Бурятии судебные приставы взыскали 680 тысяч рублей с бывшего бухгалтера районной администрации. Женщина была осуждена по статье «Мошенничество».

- В ходе следствия выяснилось, что она вместе с коллегой, используя своё служебное положение, похитила со счётов двух подведомственных бюджетных организаций почти 900 тысяч рублей. Деньги выводили частями с расчётных счетов компаний. Когда финансовые махинации вскрылись, на подельниц возбудили уголовное дело, - сообщили в управлении ФССП России по Бурятии.

В ходе предварительного расследования ущерб был частично погашен — организациям вернули по 100 тысяч рублей. Оставшуюся часть по решению суда с ответчиц должны были взыскать солидарно.

При солидарной обязанности в соответствии со статьей 323 ГК РФ судебный пристав-исполнитель взыскал долг в полном объёме с одной из фигуранток дела.

- Поскольку обязательства в полном объёме выполнил только одна из должниц, она имеет право требовать возмещения своих затрат у второй должницы, подав в суд регрессный иск. Такое право предусмотрено ст. 325 Гражданского кодекса РФ, - отметили в УФССП. 
мошенничество судебные приставы

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