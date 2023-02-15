В Бурятии стали меньше красть, но больше убивать

Прокуратура представила информацию о состоянии преступности в январе



В январе 2023 года в Бурятии зарегистрировано 1 473 преступления. Это на 0,5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (1 480), сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



В прокуратуре отметили, что в целом снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-5,7 %). Уменьшилось число грабежей (-21,4 %), краж (-7,4 %), в том числе автомобилей (-66,7 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-9,4 %), оружия (‑39,1 %), незаконных рубок леса (-17,1 %).



В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+37,5 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+33,3 %), мошенничеств (+42,9 %), вымогательств (+133,3 %), хулиганств (+100 %).



На 5,1 % увеличилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,5 % (25,1 %).



Возросло на 16,8 % количество мошенничеств, совершённых с помощью Сети.



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - отметили в надзорном органе.

