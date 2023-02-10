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В Улан-Удэ злобная собака держит в страхе целый подъезд и нападает на людей

В Улан-Удэ злобная собака держит в страхе целый подъезд и нападает на людей
Происшествия,  Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия
Её хозяйку уже пообещали привлечь к ответственности

Накануне в местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» рассказали про собаку, которая терроризирует жильцов квартир в одном из подъездов дома № 50 на улице Столбовая. По их словам, хозяйка позволяет своему псу нападать на соседей и кусать их.
 
- Уже пострадали двое мужчин. Слава богу, пока нет жертв среди детей и женщин. Жалобы и угрозы не помогают. Просим полицию и власти разобраться с этой женщиной и её собакой, – поделились жильцы с «Весь Улан-Удэ».

Установленная в подъезде камера видеонаблюдения запечатлела, как четвероногое атаковало человека и вцепилось зубами в его рюкзак возле лифта, а владелица не торопится отгонять своего питомца. Люди заявили: они уже не могут терпеть и так страдать.

видео - vk.com/vesu_u




В комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ женщину пообещали привлечь к ответственности. Там рассказали, что сообщение о нападении поступило в КГХ во вторник, 7 февраля.
 
- В этот же день сотрудники управления административного контроля и отдела благоустройства КГХ выехали на место, опросили потерпевшего и свидетелей и получили видеоматериалы нападения. Как выяснилось, это уже не первый случай, – отмечают в комитете.

Улан-удэнцев в очередной раз призвали соблюдать правила содержания домашних животных – регистрировать их и не отпускать на самовыгул.

- Любое отступление от этих правил может обернуться печальными последствиями, – напомнил консультант отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.

За нападение животного на человека предусмотрены штрафы. Их размер колеблется от 3 до 5 тысяч рублей – как и за отсутствие регистрации и самовыгул.

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