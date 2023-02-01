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Забайкалка потеряла 85 тысяч при покупке породистого щенка

Забайкалка потеряла 85 тысяч при покупке породистого щенка
Происшествия, 
Живой подарок должен был достаться внучке женщины

Жительница посёлка Первомайский в Забайкальском крае хотела подарить внучке питомца, но лишилась 85 тысяч рублей, попав на уловки мошенников.

54-летняя женщина обнаружила на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже щенка породы бишон фризе за 15 тысяч рублей. Её устроила цена животного, и она связалась с продавцом. Мошенник сообщил ей, что щенок находится в городе Могоча, и его доставка будет оплачиваться отдельно.

В общей сложности женщина перевела на указанный лжепродавцом номер телефона больше 16 тысяч рублей.

- После этого, злоумышленники неоднократно направляли забайкалке в смс-сообщениях интернет-ссылки якобы для отслеживания заказа и доставки. Каждый раз при переходе по ним с банковской карты списывались денежные средства в сумме от 16 000 до 33 000 рублей. Лжепродавец при этом перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Потеряв больше 85 тысяч рублей, потерпевшая обратилась в полицию.
мошенничество

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