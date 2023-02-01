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В Иркутске у наркосбытчика нашли более 100 свёртков с героином

В Иркутске у наркосбытчика нашли более 100 свёртков с героином
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Также нашли схрон, где были спрятаны 200 пакетиков растительных наркотиков

На днях при патрулировании Центрального рынка в Иркутске полицейские задержали 21-летнего жителя села Хомутово Иркутского района. Молодой человек обустраивал закладку. В тайник он спрятал более 8 граммов героина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Во время расследования оперативники наркоконтроля и сотрудники уголовного розыска, выяснили, что героин «кладмен» получил от гражданина одной из стран СНГ.

Полицейские установили личность иностранца и адрес его пребывания. В однокомнатной съёмной квартире сотрудники обнаружили более 100 свёртков с героином.

 
Кроме того, в сотовом телефоне фигуранта найден адрес местонахождения ещё одного схрона. В нём находилось ещё 200 пакетиков, предположительно с наркотиком растительного происхождения, общим весом около 60 граммов.

Подозреваемый пояснил, что получил наркотики от малоизвестного ему мужчины, связь с которым держал посредством одного из мессенджеров.

Всего из незаконного оборота изъято почти 170 граммов наркотиков.

Задержанные обвиняются в покушении на незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, совершённые организованной группой.

Обвиняемых арестовали.


наркотики героин

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