В Иркутске у наркосбытчика нашли более 100 свёртков с героином







Кроме того, в сотовом телефоне фигуранта найден адрес местонахождения ещё одного схрона. В нём находилось ещё 200 пакетиков, предположительно с наркотиком растительного происхождения, общим весом около 60 граммов.



Подозреваемый пояснил, что получил наркотики от малоизвестного ему мужчины, связь с которым держал посредством одного из мессенджеров.



Всего из незаконного оборота изъято почти 170 граммов наркотиков.



Задержанные обвиняются в покушении на незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, совершённые организованной группой.



Обвиняемых арестовали.







На днях при патрулировании Центрального рынка в Иркутске полицейские задержали 21-летнего жителя села Хомутово Иркутского района. Молодой человек обустраивал закладку. В тайник он спрятал более 8 граммов героина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Во время расследования оперативники наркоконтроля и сотрудники уголовного розыска, выяснили, что героин «кладмен» получил от гражданина одной из стран СНГ.Полицейские установили личность иностранца и адрес его пребывания. В однокомнатной съёмной квартире сотрудники обнаружили более 100 свёртков с героином.