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Двое жителей Иркутской области перевели мошенникам 400 тысяч

Двое жителей Иркутской области перевели мошенникам 400 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Один из них мог потерять ещё больше денег

В городе Нижнеудинск Иркутской области за сутки в полицию поступило два заявления о мошенничестве. 37-летняя жительница Нижнеудинского района рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что её средствами заинтересовались мошенники и надо якобы обезопасить свой банковский счёт.

Для этого он убедил её снять деньги и отправить их на «безопасный счёт». Таким образом женщина лишилась около 200 тысяч рублей.

- Мне сначала позвонил полицейский и сказал, что меня хотят обмануть. Для урегулирования ситуации он переключил меня на сотрудника банка, и я действовала по его инструкции. Я сняла 200 тысяч рублей в банкомате и переводила по 15 тысяч на 14 номеров, которые продиктовал сотрудник банка. Они сказали, что утром вернут – они не вернули. Потом я поняла, что меня обманули, - рассказала жертва.

На похожую уловку попался 56-летний житель Нижнеудинска. На этот раз аферист сообщил жертве о имеющимся кредите на его имя в размере 700 тысяч рублей. После чего пояснил, как списать задолженность, убедил в необходимости оформления кредита на аналогичную сумму и переводе средств на резервные счета.

- Проследовав чётким указаниям лжесотрудника банка, мужчине удалось снять со счета 200 тысяч рублей кредитных средств и перевести их на указанный мошенником счёт. Оставшиеся 500 тысяч рублей банкомат не выдал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские отметили, что обманутые слышали о телефонных мошенничествах, но всё равно поверили звонившим. 
мошенничество

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