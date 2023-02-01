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В Забайкалье с контрабандиста леса взыщут 19 млн

В Забайкалье с контрабандиста леса взыщут 19 млн
Происшествия, 
Решение об этом вынес суд

В Чите осуждённый по делу о контрабанде леса должен выплатить в бюджет свыше 19 миллионов рублей. Иск в суд подала транспортная прокуратура.

- Железнодорожным районным судом Читы удовлетворено исковое заявление Читинского транспортного прокурора о взыскании с осуждённого более 19 млн рублей денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Ранее суд признал мужчину виновным по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере». Известно, что осуждённый с 2019 по 2021 годы с использованием поддельных документов незаконно вывез за рубеж древесину общим объёмом 2,6 тысяч кубометров на сумму свыше 19 млн рублей.

Решение суда в законную силу пока ещё не вступило.

контрабанда леса

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