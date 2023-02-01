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В Иркутской области вынесен приговор экс-полицейским за взятки

В Иркутской области вынесен приговор экс-полицейским за взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они «закрывали глаза» на нарушение ПДД

В Иркутской области вынесен приговор бывшим сотрудникам полиции. Экс-инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району, а также бывший инспектор отдельной специальной роты ДПС ГУ МВД России по Иркутской области в зависимости от роли каждого признаны виновными по ч.3 ст.290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору», ч.1 ст.291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Уголовное дело было возбуждено по материалам ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ России по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что с мая 2019 года по декабрь 2021 года инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району, умышленно, из корыстных побуждений, получал взятки от индивидуального предпринимателя. Установлено, что таким способом последний избегал административной ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения, допущенные его наёмными водителями грузовых автомобилей. Общая сумма взятки составила 106 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователями СК была установлена причастность инспектора отдельной специальной роты ДПС к получению взятки на территории Тайшетского района.

Накануне Тайшетским городским судом подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание в виде 7 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
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