Мужчина напал с ножом на лежавшего на диване приятеля
Утром 30 января в Мухоршибирскую центральную районную больницу из села Саган-Нур доставили 37-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и повреждением лёгкого.
Установлено, что его пытался убить ранее судимый 35-летний знакомый.
- По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Саган-Нур с сожительницей. 30 января ночью к ним в гости на машине приехал знакомый, с которым они стали употреблять спиртные напитки. Утром между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла словесная перепалка, после которой гость ушёл в комнату и лёг на диван, а обвиняемый, не успокоившись, взял на кухне нож, подошёл к приятелю и нанес ему удар клинком в грудь, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Пока сожительница вызывала «скорую», нападавший схватил ключи от машины потерпевшего. И на ней попытался скрыться. Однако по пути не справился с управлением и съехал в кювет. После этого мужчина на попутном автомобиле вернулся обратно домой, где его задержали.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На допросе задержанный дал подробные показания и указал место, куда выкинул но. Ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии после попытки убить знакомого пытался скрыться на его машине
Происшествия, Фото:
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