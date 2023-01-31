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Житель Бурятии после попытки убить знакомого пытался скрыться на его машине

Житель Бурятии после попытки убить знакомого пытался скрыться на его машине
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина напал с ножом на лежавшего на диване приятеля

Утром 30 января в Мухоршибирскую центральную районную больницу из села Саган-Нур доставили 37-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и повреждением лёгкого.

Установлено, что его пытался убить ранее судимый 35-летний знакомый.

- По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Саган-Нур с сожительницей. 30 января ночью к ним в гости на машине приехал знакомый, с которым они стали употреблять спиртные напитки. Утром между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла словесная перепалка, после которой гость ушёл в комнату и лёг на диван, а обвиняемый, не успокоившись, взял на кухне нож, подошёл к приятелю и нанес ему удар клинком в грудь, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Пока сожительница вызывала «скорую», нападавший схватил ключи от машины потерпевшего. И на ней попытался скрыться. Однако по пути не справился с управлением и съехал в кювет. После этого мужчина на попутном автомобиле вернулся обратно домой, где его задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На допросе задержанный дал подробные показания и указал место, куда выкинул но. Ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
покушение на убийство

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