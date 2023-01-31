В Улан-Удэ полиция разыскивает возможную свидетельницу тяжкого преступления

Происшествия, Фото: сайт МВД по Бурятии

Полицейские ищут девушку и тех, кто её знает



Полиция просит улан-удэнцев оказать содействие в розыске девушки, ставшей возможной очевидицей тяжкого преступления в ночном клубе в Советском районе. Преступление произошло ночью 10 декабря 2022 года.



Розыск проводится в рамках возбуждённых следствием уголовных дел, сообщает МВД по Бурятии.



Полиция просит девушку на фото, а также всех, кто располагает информацией о её личности или местонахождении, обратиться по телефонам: 8(914)988-50-18, 8(9025)35-76-79.



Подробности преступления пока не раскрываются. Ни в министерстве внутренних дел, ни в следственном управлении СК России по Бурятии не комментируют обстоятельства дела.





