Полицейские ищут девушку и тех, кто её знает
Полиция просит улан-удэнцев оказать содействие в розыске девушки, ставшей возможной очевидицей тяжкого преступления в ночном клубе в Советском районе. Преступление произошло ночью 10 декабря 2022 года.
Розыск проводится в рамках возбуждённых следствием уголовных дел, сообщает МВД по Бурятии.
Полиция просит девушку на фото, а также всех, кто располагает информацией о её личности или местонахождении, обратиться по телефонам: 8(914)988-50-18, 8(9025)35-76-79.
Подробности преступления пока не раскрываются. Ни в министерстве внутренних дел, ни в следственном управлении СК России по Бурятии не комментируют обстоятельства дела.
В Улан-Удэ полиция разыскивает возможную свидетельницу тяжкого преступления
Происшествия, Фото:
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