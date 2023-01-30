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В Бурятии грабители заживо сожгли пенсионера

В Бурятии грабители заживо сожгли пенсионера
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Жестокое убийство раскрыли спустя два месяца

В Кабанском районе Бурятии спустя два более чем два месяца удалось раскрыть жестокое убийство 63-летнего пенсионера. Его тело было найдено 14 ноября 2022 года в подполье дома в селе Шигаево. Мужчину ударили ножом в шею и заживо сожгли.

- Определённое время преступление оставалось нераскрытым. Расследование уголовного дела было поручено следственно-оперативной группе из числа наиболее опытных следователей, следователей-криминалистов из аппарата следственного управления, а также сотрудников уголовного розыска местного отдела полиции и МВД по Бурятии. На основании улик были выдвинуты и проверялись несколько версий. Одна их них предполагала корыстный мотив убийства, к которому могли быть причастны приезжие граждане. Лишь недавно удалось выйти на след злоумышленников и изобличить их, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Задержанным подозреваемым 27 лет и 42 года. Как выяснилось, один из них, действительно, был приезжим.

По данным следствия, один из мужчин – житель села Шигаево. Осенью к нему из Улан-Удэ приехал знакомый. Всё время, что он гостил, друзья пили спиртное, на которое потратили все деньги.

Их случайный собутыльник как-то обронил в разговоре, что местный одинокий пенсионер только что получил пенсию. Тогда приятели решили украсть деньги.

12 ноября около полуночи преступники проникли в дом к своей жертве и стали искать наличные. Однако хозяин проснулся от шума. Тогда один из незваных избил его и ударил ножом в шею. После вдвоём они скинули пенсионера в подполье, закидали хламом и подожгли ещё живого. Мужчина скончался на месте происшествия от отравления продуктами горения.

Убийцы же продолжили обыскивать дом, но ничего ценного не нашли. В итоге они забрали телевизор и с ним убежали. Впрочем, пути, опасаясь изобличения, выкинули телевизор.

- На допросах задержанные признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Один из них в ходе проверки его показаний указал место, куда они выкинули похищенное у потерпевшего имущество. Там был обнаружен телевизор, принадлежавший пенсионеру. Мужчинам предъявлено обвинение по статьям «Разбой» и «Убийство, совершённое с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление и сопряжённое с разбоем», - уточнили в следственном управлении.

В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство разбой

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