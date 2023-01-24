24 января

23 января

Популярное

Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию

Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавший две недели провёл на больничном

Судебные приставы помогли жителю Улан-Удэ взыскать компенсацию морального вреда за избиение на работе.

- Как выяснилось во время судебного заседания, конфликт между двумя коллегами разгорелся в разгар рабочего дня. Ответчик несколько раз ударил потерпевшего в присутствии посторонних лиц, при этом выражался в его адрес нецензурной бранью. Из-за полученных телесных повреждений мужчина две недели находился на амбулаторном лечении и не мог ходить на работу, - сообщили в УФССП по Бурятии.

Суд посчитал необходимым взыскать в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Однако нападавший добровольно платить не собирался. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Судебный пристав-исполнитель временно ограничил выезд должника из России, установил запрет на регистрацию транспортных средств и земельных участков и наложил арест на банковские счета. Только меры принудительного исполнения дали результат. Сейчас вся сумма долга взыскана.

судебные приставы компенсация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию
Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию
Происшествия, 24.01.2023
Пострадавший две недели провёл на больничном
В Бурятии собака разорвала кошку на глазах у детей
В Бурятии собака разорвала кошку на глазах у детей
Происшествия, 24.01.2023
Агрессивное животное кидалось и на самих ребятишек
В Бурятии «Филдер» протаранил «Хонду»
В Бурятии «Филдер» протаранил «Хонду»
Происшествия, 24.01.2023
Травмы получил один из водителей
Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь две семьи
Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь две семьи
Происшествия, 24.01.2023
Ожоги получили женщина и один из её детей
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
Происшествия, 24.01.2023
Инциденты произошли с небольшой разницей во времени
В читинском баре изъяли более 14 литров алкогольной продукции
В читинском баре изъяли более 14 литров алкогольной продукции
Происшествия, 23.01.2023
Бар торговал алкоголем, не имея соответствующих документов
В Бурятии за неделю выявили 44 незаконные рубки
В Бурятии за неделю выявили 44 незаконные рубки
Происшествия, 23.01.2023
Из них 10 попадают под статью уголовного кодекса
В Улан-Удэ полыхало двухэтажное здание
В Улан-Удэ полыхало двухэтажное здание
Происшествия, 23.01.2023
Пожар произошёл на улице Автотранспортная
Житель Бурятии, пытаясь вернуть дочь, напал с ножом на экс-супругу
Житель Бурятии, пытаясь вернуть дочь, напал с ножом на экс-супругу
Происшествия, 23.01.2023
Нападение произошло возле здания районной администрации
Улан-удэнка отсудила ущерб за затопленную нечистотами квартиру
Улан-удэнка отсудила ущерб за затопленную нечистотами квартиру
Происшествия, 23.01.2023
Управляющая компания не хотела платить добровольно
В Бурятии растёт число пожаров из-за перекала печей
В Бурятии растёт число пожаров из-за перекала печей
Происшествия, 23.01.2023
За сутки зафиксировано четыре таких пожара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^