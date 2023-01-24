Пострадавший две недели провёл на больничном
Судебные приставы помогли жителю Улан-Удэ взыскать компенсацию морального вреда за избиение на работе.
- Как выяснилось во время судебного заседания, конфликт между двумя коллегами разгорелся в разгар рабочего дня. Ответчик несколько раз ударил потерпевшего в присутствии посторонних лиц, при этом выражался в его адрес нецензурной бранью. Из-за полученных телесных повреждений мужчина две недели находился на амбулаторном лечении и не мог ходить на работу, - сообщили в УФССП по Бурятии.
Суд посчитал необходимым взыскать в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Однако нападавший добровольно платить не собирался. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.
Судебный пристав-исполнитель временно ограничил выезд должника из России, установил запрет на регистрацию транспортных средств и земельных участков и наложил арест на банковские счета. Только меры принудительного исполнения дали результат. Сейчас вся сумма долга взыскана.
Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию
Происшествия, Фото:
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