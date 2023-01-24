Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию

Пострадавший две недели провёл на больничном



Судебные приставы помогли жителю Улан-Удэ взыскать компенсацию морального вреда за избиение на работе.



- Как выяснилось во время судебного заседания, конфликт между двумя коллегами разгорелся в разгар рабочего дня. Ответчик несколько раз ударил потерпевшего в присутствии посторонних лиц, при этом выражался в его адрес нецензурной бранью. Из-за полученных телесных повреждений мужчина две недели находился на амбулаторном лечении и не мог ходить на работу, - сообщили в УФССП по Бурятии.



Суд посчитал необходимым взыскать в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.



Однако нападавший добровольно платить не собирался. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.



Судебный пристав-исполнитель временно ограничил выезд должника из России, установил запрет на регистрацию транспортных средств и земельных участков и наложил арест на банковские счета. Только меры принудительного исполнения дали результат. Сейчас вся сумма долга взыскана.



