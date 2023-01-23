В Улан-Удэ трамвай с отказавшими тормозами покатился назад

«Это было жутко», - вспоминают перепуганные пассажиры
В субботу, 21 января, в Улан-Удэ у трамвая, следовавшего по маршруту №7, отказали тормоза. Жуткий инцидент произошёл, когда трамвая ехал в сторону проспекта 50-летия Октября.
В какой-то момент вагон покатился назад. Он чудом остановился и не врезался в другие транспортные средства на оживлённом перекрёстке.
Пугающие видеокадры из салона вагона опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Пассажиры были перепуганы, люди буквально вцепились в поручни и ручки сидений. Кто-то истошно кричал от страха «Стой!», кто-то без устали молился.
Пассажирка того трамвая рассказала о пережитом.
- Ехали в сторону «Октября» и на «Бурятэнерго», у него что-то отказало, и мы покатились вниз задним ходом – не срабатывали тормоза! Это было жутко, трамвай набирал скорость, водитель выскочил на улицу и пытался поставить противооткатные упоры, поскользнулся и чуть не попал под машину, бежал за трамваем и смог-таки заскочить в него, пытаясь останавливать ручным способом! Он просто молодец, не растерялся! Я видела его лицо и поняла: либо мы влетим в эту кучу машин на перекрёстке, либо врежемся в трамвай, который был сзади либо просто произойдёт чудо! Оставалось только молиться! – рассказала горожанка.
К счастью, вагон остановился на перекрёстке на Элеваторе. Обошлось без пострадавших, люди испытали только жуткий стресс.
В МУП «Управление трамвая» разбираются в ситуации. Что же случилось с трамваем в тот день пока остаётся загадкой - вагон своим ходом добрался до депо, поломок не выявлено.
- По указанному инциденту проводится разбор. Вагон оставлен в депо, сегодня будет детальный осмотр с привлечением всего инженерного состава предприятия. Оперативно в выходные установить точную причину не получилось. После инцидента вагон своим ходом зашёл в депо, был осмотрен, неисправности не выявлены, после чего был обкатан на линии, неисправности вагона также выявлены не были, - прокомментировали «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».
Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте 2021 года в Иркутске у трамвая отказали тормоза. В итоге он повредил сразу девять машин.
В Улан-Удэ трамвай с отказавшими тормозами покатился назад
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Это было жутко», - вспоминают перепуганные пассажиры
Наезд произошёл на «зебре»
Схрон он обнаружил возле гаражей
Авария произошла возле АЗС
Директор «Тепловодосети» получил прокурорское представление
Транспортное средство обращено в доход государства
Происшествия, 22.01.2023
Ведётся сбор информации от жителей на низкую температуру в жилых помещениях
Пожарные эвакуировали работников заправки
Пожар охватил площадь 400 кв.метров
Одну из машин разорвало на части
Без воды оставались два многоквартирных дома и детсад
Автомобилист сбил женщину на «зебре»
Дорожные полицейские составили пугающую статистику
Проводится доследственная проверка
Возбуждено уголовное дело