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В Улан-Удэ злостного нарушителя дорожных правил отправили за решётку

В Улан-Удэ злостного нарушителя дорожных правил отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
По вине молодого автомобилиста пострадали люди

В ноябре 2022 года улан-удэнца осудили за ДТП, в котором пострадал человек (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему было назначено 4 года лишения свободы условно. Также мужчину лишили водительских прав на 2 года. 

В суде установлено, что в июле 2021 года 23-летний житель Улан-Удэ, будучи лишённым водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения находился за рулём автомашины. Двигаясь по улице города с превышением скоростного режима, он не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирам двух машин причинён тяжкий вред здоровью.

Государственный обвинитель оспорил приговор.

- За длительный период лечения и реабилитации граждан виновный не принимал мер к возмещению вреда, извинение принёс лишь в ходе судебного заседания. Кроме того, осуждённый ранее 34 раза привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и изменил приговор, назначив наказание в виде лишения свободы сроком 4 года в колонии-поселении.
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