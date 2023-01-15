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В туалете в одном из кафе Улан-Удэ нашли окровавленного мужчину

В туалете в одном из кафе Улан-Удэ нашли окровавленного мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его увезли оттуда на скорой

Об этом инциденте, который произошёл в столице Бурятии, рассказали в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Накануне днём местная жительница с мужем зашла в кафе, которое, по её словам, находится около Центрального рынка. Супруги сделали заказ.

- Я пошла в туалет, дёрнула ручку. В ответ – грубый мужской голос: «Занято». Извинилась и ушла. Прошло ещё 10 минут. Девушка прошла туда и вернулась обратно. Думаю: «Освободилось». Но нет! Дверь также закрыта. Минут через пять щёлкнул замок, однако никто не вышел, – вспоминает автор поста, пожелавшая остаться анонимной.

Улан-удэнка предположила, что, возможно, человек чистит в уборной зубы.

- Меня учили не вторгаться в чужое личное пространство. Жду ещё минуты три. Потом надоело, открываю дверь. Лужа крови. Парень не реагирует, сознания нет. Я в ужасе побежала звать на помощь. Вызвали скорую, полицию. Через некоторое время его забрали на скорой, – отметила она.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили, что такой инцидент в самом деле случился в Улан-Удэ. Известно, что пострадавшего молодого человека удалось спасти. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. 
пострадавшие полиция

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