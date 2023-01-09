Его откопали из-под метрового слоя снега
6 января на горе Мамай в Кабанском районе Бурятии сноубордист попал под снежную лавину. В 13:00 по радиосвязи поступил сигнал о лавинном инциденте с пострадавшим. Сход лавины произошёл в Северном цирке в районе кулуара с Перемычки (северо-западный склон горы Мамай-Восточный).
По полученной информации пострадавший сноубордист находился под метровым слоем снега 3 минуты. Он был найден лавинным датчиком и откопан другими участниками группы через 3 минуты. Пострадавший был без сознания, но дышал. В ходе визуального осмотра после прихода в сознание появились предположения о наличии травмы спины.
В район происшествия выдвинулся руководитель добровольческого спасотряда с носилками для транспортировки и с аптечкой. К 16:00 пострадавший был доставлен в дом, где проживала группа.
Как сообщает пресс-служба «Горного патруля», группа попала в так называемую снежную ловушку горного рельефа. На этом месте уже был один инцидент с пострадавшим несколько лет назад.
Напомним, что недавно на горе Мамай лавиной накрыло сына мэра Ангарска и его друга.
В Бурятии сноубордист попал под снежную лавину
Происшествия, Фото:
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