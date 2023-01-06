В Бурятии оштрафовали за ДТП с пострадавшей

Женщина получила телесные повреждения средней тяжести



Житель Бичурского района Бурятии, нарушив правила дорожного движения, совершил ДТП. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем. В результате пострадала женщина, она получила телесные повреждения средней тяжести.



- При назначении наказания суд учёл характер совершенного административного правонарушения, фактические обстоятельства дела, личность лица, его материальное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 рублей, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.



Постановление не вступило в законную силу.





