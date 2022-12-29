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Жительница Бурятии отдала псевдоброкеру 5 миллионов рублей

Жительница Бурятии отдала псевдоброкеру 5 миллионов рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она потратила все семейные сбережения и набрала кредитов

Псевдоброкер обманул 60-летнюю жительницу Северобайкальска почти на пять миллионов рублей. В полицию женщина обратилась вечером 28 декабря, сообщили в МВД по Бурятии.

Пенсионерка в социальной сети увидела ролик о возможности получения прибыли путём инвестирования в золото и платину. Идея её заинтересовала, и женщина зарегистрировалась на электронном сервисе компании. Вскоре с ней связался «брокер». Он уверил, что при грамотном участии в биржевых сделках доход гарантирован и отметил: чем больше финансовых вложений сделает клиентка, тем большую прибыль получит на выходе.

Доверившись собеседнику, горожанка с его помощью создала на онлайн-платформе личный кабинет, оформила кредит и перечислила на указанный счёт 600 тысяч рублей. Узнав от лжеспециалиста о том, что вложения дадут двойной доход, она взяла ещё два займа. Затем попросила взять кредиты мужа и коллегу. Также она перевела на счёт все семейные накопления в сумме 690 тысяч рублей, сняла деньги с кредитной карты, а для вывода заманчивой суммы заняла наличность у знакомых.

Общая сумма перечисленных псевдоброкеру на протяжении октября денег составила около пяти миллионов рублей. Однако обещанную прибыль жительница Северобайкальска так и не получила.

О том, что женщина подверглась обману мошенников, она узнала лишь после того, как уточнила в банке, есть у финансовой организации, куда она перечисляла деньги, лицензия Центробанка РФ. Конечно, такой организации в перечне лицензированных не оказалось. Сотрудники банка сообщили сразу: женщина стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», ведётся следствие.
мошенничество

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