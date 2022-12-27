Всех причастных к убийству признали виновными
В Киренском районе Иркутской области вынесли приговор пятерым местным жителям, которые жестоко убил 37-летнего мужчину.
Преступление произошло в ночь с 7 на 8 февраля 2021 года в селе Кривая Лука.
- Пятеро местных жителей приехали в село Кривая Лука, вооружились палками и металлическими трубами, после чего проникли в жилой дом, где проживал их знакомый. Потерпевшему нанесли множественные удары, в том числе по голове и грудной клетке. От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Подозреваемых задержали по горячим следам. На допросе они пояснили, что пошли на убийство, желая отомстить за конфликт, возникший с одним из задержанных.
Киренский районный суд признал всех подсудимых виновными. Им назначили от 7,6 до 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, потерпевшей возместят моральный ущерб: суд постановил взыскать с каждого из убийц от 500 до 700 тысяч рублей.
В Иркутской области пятеро мужчин до смерти забили знакомого трубами и палками
Происшествия, Фото:
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