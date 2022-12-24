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На трассе в Бурятии произошло столкновение шести фур

На трассе в Бурятии произошло столкновение шести фур
Происшествия,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Движение транспортных средств на федеральной автодороге Р-258 ограничено

На федеральной автодороге Р-258 ограничено движение транспортных средств.

По предварительным данным, сегодня около 14 часов в Кабанском районе на 310 км. федеральной автодороги «Иркутск – Чита» (между местностью Култушная и Байкальский прибой) произошло столкновение 6 большегрузных автомобилей.

- В настоящее время движение транспортных средств ограничено. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В группе «Кабанск-инфо.24/7» отметили, что введено реверсивное движение. Здесь утверждается, что произошло две аварии. 

- На 310 км мост через р. Абрамиха произошло ДТП с участием 4-х фур, на 235 км федеральной трассы произошло ДТП с участием 2-х фур. Пострадавших нет, - говорится в группе. 
ДТП

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