На трассе в Бурятии произошло столкновение шести фур

Происшествия, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Движение транспортных средств на федеральной автодороге Р-258 ограничено



На федеральной автодороге Р-258 ограничено движение транспортных средств.



По предварительным данным, сегодня около 14 часов в Кабанском районе на 310 км. федеральной автодороги «Иркутск – Чита» (между местностью Култушная и Байкальский прибой) произошло столкновение 6 большегрузных автомобилей.



- В настоящее время движение транспортных средств ограничено. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В группе «Кабанск-инфо.24/7» отметили, что введено реверсивное движение. Здесь утверждается, что произошло две аварии.



- На 310 км мост через р. Абрамиха произошло ДТП с участием 4-х фур, на 235 км федеральной трассы произошло ДТП с участием 2-х фур. Пострадавших нет, - говорится в группе.

