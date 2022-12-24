Движение транспортных средств на федеральной автодороге Р-258 ограничено
На федеральной автодороге Р-258 ограничено движение транспортных средств.
По предварительным данным, сегодня около 14 часов в Кабанском районе на 310 км. федеральной автодороги «Иркутск – Чита» (между местностью Култушная и Байкальский прибой) произошло столкновение 6 большегрузных автомобилей.
- В настоящее время движение транспортных средств ограничено. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В группе «Кабанск-инфо.24/7» отметили, что введено реверсивное движение. Здесь утверждается, что произошло две аварии.
- На 310 км мост через р. Абрамиха произошло ДТП с участием 4-х фур, на 235 км федеральной трассы произошло ДТП с участием 2-х фур. Пострадавших нет, - говорится в группе.
На трассе в Бурятии произошло столкновение шести фур
Происшествия, Фото:
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