Полицейские быстро раскусили «блондинку на каблуках»
Иркутянин, переодевшись в блондинку на каблуках, несколько недель назад совершил кражу. Как бы вор не старался замаскировать свою внешность, сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали молодого человека.
Сообщение о квартирной краже поступило в дежурную часть полиции в конце ноября. Неизвестный попал в квартиру многоэтажки и стащил сотовый телефон.
- Сотрудники полиции, работающие над раскрытием хищения, изучив записи с камер наблюдения установили, что к краже может быть причастна девушка, которая проходила по лестничной площадке. Между тем, сразу появилась версия о замаскированном мужчине. По комплекции тела и по шаткой походке персонаж на видео не совсем походил на представительницу прекрасной половины человечества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Вскоре полицейские раскрыли кражу. «Блондинкой на каблуках» оказался 30-летний иркутянин, ранее судимый восемь раз.
- Совершил преступление, используя женский парик, вещи, чтобы меня не опознали. Украл телефон, сбыл в скупку. Дальше вытер за собой отпечатки пальцев, чтобы не опознали меня. Обещаю больше не совершать преступления, - признался задержанный.
Следователи ОВД расследуют уголовное дело, возбуждённое по факту кражи.
Переодевшийся в женщину иркутянин стащил телефон
Происшествия, Фото:
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