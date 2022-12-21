21 декабря

20 декабря

Популярное

Переодевшийся в женщину иркутянин стащил телефон

Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские быстро раскусили «блондинку на каблуках»

Иркутянин, переодевшись в блондинку на каблуках, несколько недель назад совершил кражу. Как бы вор не старался замаскировать свою внешность, сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали молодого человека.

Сообщение о квартирной краже поступило в дежурную часть полиции в конце ноября. Неизвестный попал в квартиру многоэтажки и стащил сотовый телефон.

- Сотрудники полиции, работающие над раскрытием хищения, изучив записи с камер наблюдения установили, что к краже может быть причастна девушка, которая проходила по лестничной площадке. Между тем, сразу появилась версия о замаскированном мужчине. По комплекции тела и по шаткой походке персонаж на видео не совсем походил на представительницу прекрасной половины человечества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Вскоре полицейские раскрыли кражу. «Блондинкой на каблуках» оказался 30-летний иркутянин, ранее судимый восемь раз.

- Совершил преступление, используя женский парик, вещи, чтобы меня не опознали. Украл телефон, сбыл в скупку. Дальше вытер за собой отпечатки пальцев, чтобы не опознали меня. Обещаю больше не совершать преступления, - признался задержанный.

Следователи ОВД расследуют уголовное дело, возбуждённое по факту кражи.


кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии убил отчима
Житель Бурятии убил отчима
Происшествия, 21.12.2022
Мотивы и причины нападения устанавливаются
Переодевшийся в женщину иркутянин стащил телефон
Происшествия, 21.12.2022
Полицейские быстро раскусили «блондинку на каблуках»
Ревнивого улан-удэнца осудили на 11 лет за убийство
Ревнивого улан-удэнца осудили на 11 лет за убийство
Происшествия, 21.12.2022
Погиб мужчина, прилёгший на диван рядом с женщиной
Житель Бурятии откусил палец женщине
Житель Бурятии откусил палец женщине
Происшествия, 21.12.2022
Произошло это во время драки
В Бурятии потушили пожар в новом доме культуры
В Бурятии потушили пожар в новом доме культуры
Происшествия, 21.12.2022
Площадь пожара составила 280 кв. метров
В Улан-Удэ хулиганы побили стёкла в такси
В Улан-Удэ хулиганы побили стёкла в такси
Происшествия, 21.12.2022
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В Бурятии горит дом культуры
В Бурятии горит дом культуры
Происшествия, 21.12.2022
На месте работают пожарные
В Бурятии бывший лесничий предстал перед судом
В Бурятии бывший лесничий предстал перед судом
Происшествия, 21.12.2022
Он срубил деревьев на 169 тысяч рублей 
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Происшествия, 20.12.2022
Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом 
Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери
Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери
Происшествия, 20.12.2022
Девочка опрокинула на себя таз с кипятком
Житель Бурятии украл потерянный покупательницей кошелёк
Житель Бурятии украл потерянный покупательницей кошелёк
Происшествия, 20.12.2022
Вора приговорили к обязательным работам 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^