В Улан-Удэ хулиганы побили стёкла в такси

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела



Поздно вечером во вторник, 20 декабря, улан-удэнскому таксисту разбили стёкла в машине. Об инциденте сообщили в телеграм-канале аварийный комиссаров «Кузов салон».



- Ночью хулиганы напали на таксиста, разбили окно и лобовое стекло, помяли капот. Вызвали наряд полиции! Кому-то заняться не чем…. Нет слов!!! – возмутился аварком.



Здесь же опубликовали фотографию и видео с места происшествия. Автомобиль такси стоит на перекрёстке на «аварийках». Перед ним дорогу перегородила иномарка, позади патрульный автомобиль полиции. На лобовом стекле видны трещины.



Как выяснилось, произошёл дорожный конфликт. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в 23:27 полицию обратился 48-летний водитель такси. Он рассказал, что на улице Бабушкина двое неизвестных разбили стекла в машине.



- Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых, - прокомментировали в министерстве внутренних дел.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». По этой статье грозит до пяти лет колонии.

