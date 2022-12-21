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В Улан-Удэ хулиганы побили стёкла в такси

В Улан-Удэ хулиганы побили стёкла в такси
Происшествия,  Фото:t.me/avarkomks
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Поздно вечером во вторник, 20 декабря, улан-удэнскому таксисту разбили стёкла в машине. Об инциденте сообщили в телеграм-канале аварийный комиссаров «Кузов салон».

- Ночью хулиганы напали на таксиста, разбили окно и лобовое стекло, помяли капот. Вызвали наряд полиции! Кому-то заняться не чем…. Нет слов!!! – возмутился аварком.

Здесь же опубликовали фотографию и видео с места происшествия. Автомобиль такси стоит на перекрёстке на «аварийках». Перед ним дорогу перегородила иномарка, позади патрульный автомобиль полиции. На лобовом стекле видны трещины.

Как выяснилось, произошёл дорожный конфликт. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в 23:27 полицию обратился 48-летний водитель такси. Он рассказал, что на улице Бабушкина двое неизвестных разбили стекла в машине.

- Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых, - прокомментировали в министерстве внутренних дел.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». По этой статье грозит до пяти лет колонии.
такси умышленное повреждение имущества

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