В Бурятии друзья разбили окно салона связи и стащили телефоны





Ранним утром 14 декабря на телефон продавца-консультанта салона сотовой связи в селе Бичура пришло смс-оповещение охранной сигнализации о проникновении в помещение. Вместе с супругом женщина направилась на место происшествия. По пути они вызвали полицейских.Подъехав, пара увидела разбитое окно салона. Забежав внутрь, они обнаружили там двоих неизвестных молодых людей. Один тут же выпрыгнул в окно и скрылся. Второй же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не успел среагировать и был задержан.Вскоре на место приехали полицейским. Однако им молодой человек отказался называть имя подельника. Впрочем, по изъятым записям с камеры видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали второго подозреваемого.- Установлено, что 20-летний местный житель и 23-летний житель соседнего села шли домой. Проходя мимо салона сотовой связи, молодые люди решили похитить сотовые телефоны. Часть из похищенного они планировали сбыть, часть оставить себе. Разбив окно кирпичом, они проникли в помещение салона и украли 11 сотовых телефонов и аксессуары к ним. Предварительный ущерб составил более 70 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже. В ходе следствия молодые люди раскаялись и пообещали возместить причинённый ущерб.