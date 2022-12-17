Ангарчанка, пытаясь заработать на инвестициях, отдала аферистам почти 1,5 млн









По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Полицейские призывают людей быть бдительными.







Желание пожилой ангарчанки получить лёгкие деньги и купить сыну квартиру обернулось для неё ежемесячными выплатами по кредиту. Истрию рассказал в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Как выяснили полицейские, 68-летняя жительница Ангарска пыталась найти дополнительный заработок в интернете. Заявительница наткнулась на сайт, где осуществлялись торги криптовалютой, после чего она оставила свои контактные данные для обратной связи. Спустя несколько дней ей позвонили лжеброкеры, которые рассказали о правилах инвестирования и предложил начать с небольшой суммы.Вложив все личные сбережения и 300 тысяч кредитных денег, пенсионерка, спустя некоторое время, захотела вывести заработок из оборота и сообщила об этом «кураторам», после чего её профиль заблокировали, а деньги стали недоступными, после чего она обратилась в полицию.