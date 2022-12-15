Улан-удэнку будут судить за убийство сожителя

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Она била его ножом в шею и голову



В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя.



Пара жила в доме на улице Чайковского.



- Следствием установлено, что 9 ноября 2022 года в ходе семейной ссоры с пьяным сожителем она схватила кухонный нож и нанесла им два удара в шею мужчины. Спустя несколько минут обвиняемая вновь подошла к сожителю, который пытался остановить кровь, и нанесла ещё удар ножом в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Женщина провела ночь в доме, а утром позвонила матери, которая по приезду вызвала сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

