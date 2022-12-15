Она била его ножом в шею и голову
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя.
Пара жила в доме на улице Чайковского.
- Следствием установлено, что 9 ноября 2022 года в ходе семейной ссоры с пьяным сожителем она схватила кухонный нож и нанесла им два удара в шею мужчины. Спустя несколько минут обвиняемая вновь подошла к сожителю, который пытался остановить кровь, и нанесла ещё удар ножом в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Женщина провела ночь в доме, а утром позвонила матери, которая по приезду вызвала сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Улан-удэнку будут судить за убийство сожителя
Происшествия, Фото:
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