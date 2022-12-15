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Улан-удэнку будут судить за убийство сожителя

Улан-удэнку будут судить за убийство сожителя
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Она била его ножом в шею и голову

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя.

Пара жила в доме на улице Чайковского.

- Следствием установлено, что 9 ноября 2022 года в ходе семейной ссоры с пьяным сожителем она схватила кухонный нож и нанесла им два удара в шею мужчины. Спустя несколько минут обвиняемая вновь подошла к сожителю, который пытался остановить кровь, и нанесла ещё удар ножом в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Женщина провела ночь в доме, а утром позвонила матери, которая по приезду вызвала сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 
убийство

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