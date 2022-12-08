В Улан-Удэ молодой человек убил соседа по подъезду

Вспыхнула ссора, переросшая в потасовку



Ночью 5 декабря в квартире многоквартирного дома на улице Тобольская в Улан-Удэ был убит 50-летний мужчина.



По подозрению в убийстве задержан молодой человек, живущий в этом же подъезде.



Следствие установило, что вечером 4 декабря парень в подъезде познакомился с мужчиной, живущим этажом ниже. Вдвоём они пришли в гости к ещё одному соседу и начали распивать спиртное.



- Ночью на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и новым знакомым из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый деревянным табуретом, кулаками и ногами нанёс мужчине множество ударов по голове, туловищу и конечностям, после чего покинул квартиру и ушёл к себе домой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Позже молодой человек вернулся к месту происшествия. Обнаружив мужчину мёртвым, он разбудил соседей и попросил вызвать «скорую». Сбежать он не пытался и дождался приезда следственно-оперативной группы.



На допросе молодой человек дал подробные показания об обстоятельствах преступления. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

