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В Бурятии многодетную мать убил её супруг

В Бурятии многодетную мать убил её супруг
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийство произошло на почве ревности

Ночью 4 декабря в квартире дома в городе Закаменск в Бурятии была убита 39-летняя женщина, мать троих детей. С ней расправился её 40-летний супруг, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

По данным следствия, супружеская пара жила арендованной квартире вместе с тремя несовершеннолетними детьми. 3 декабря взрослые дома употребляли спиртные напитки, после чего глава семейства уснул, а жена в этот промежуток времени ушла в гости. Вечером, проснувшись, мужчина пошёл искать супругу, нашёл в квартире у их общего знакомого. После на улице по пути домой на почве ревности несколько раз ударил её по голове.

Затем дома мужчина продолжил избивать жену, нанося удары кулаками, ногами и ножом по телу. Около полуночи женщина скончалась.

Мужчина сам позвонил в скорую медицинскую помощь, но когда врачи и полицейские прибыли к квартире, отказался открыть им дверь. Пока сотрудники при помощи специалистов МЧС пытались попасть внутрь, мужчина спрятал под ванной нож и успел замыть следы крови. Однако после задержания он всё же сознался в содеянном и признал вину.

Мужчине уже предъявлено обвинение по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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