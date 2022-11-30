Под Иркутском Toyota врезалась в школьный автобус

К счастью, дети не пострадали
В рабочем посёлке Маркова под Иркутском столкнулись школьный автобус «ПАЗ» и легковушка Toyota Corolla. ДТП произошло вечером 29 ноября.
- В переулке Голубином садоводства «Защитник» 23-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, допустил столкновение со школьным автобусом «ПАЗ». Находившиеся в автобусе дети, а также водители в результате автоаварии не пострадали. Транспортным средствам причинён материальный вред, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По чужой карте женщина покупала алкоголь и продукты
Водитель и пассажиры были задержаны
На чужой машине угонщик попал в аварию
Пассажиры сгоревшей машины не могли вызвать помощь сразу
Вытекло 300 кубометров мазута
Пострадавшая находится под наблюдением медиков
Статистические данные озвучили в прокуратуре
Кража произошла ещё летом
Одной из погибших было 93 года
Тушение осложнялось сильным ветром
Сперва обвиняемая придумала другую версию произошедшего
Инцидент произошёл центре города
У мужчины изъяли наркотическое вещество
Молодой человек приехал на такси
Мужчина застрелил жертву из ружья в ходе пьяной потасовки