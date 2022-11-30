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Под Иркутском Toyota врезалась в школьный автобус

Под Иркутском Toyota врезалась в школьный автобус
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
К счастью, дети не пострадали

В рабочем посёлке Маркова под Иркутском столкнулись школьный автобус «ПАЗ» и легковушка Toyota Corolla. ДТП произошло вечером 29 ноября.

- В переулке Голубином садоводства «Защитник» 23-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, допустил столкновение со школьным автобусом «ПАЗ». Находившиеся в автобусе дети, а также водители в результате автоаварии не пострадали. Транспортным средствам причинён материальный вред, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП школьный автобус

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