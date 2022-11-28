ДТП произошло в Шелехове
В городе Шелехов в Иркутской области двое несовершеннолетних и один взрослый получили травмы в ДТП.
Предварительно установлено, что 28 ноября около 7:20 в городе Шелехов столкнулись микроавтобус Ford Transit под управлением 55-летнего мужчины и Hyundai Solaris, которым управляла 37-летняя женщина.
- В результате происшествия медицинская помощью понадобилась 51-летней пассажирке Ford и несовершеннолетним пассажирам Hyundai в возрасте 8 и 15 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливая причины и условия столкновения.
Прокуратура Шелехова поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции в связи с ДТП с участием несовершеннолетних.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Иркутской области двое детей пострадали в столкновении Ford и Hyundai
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