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В Иркутской области двое детей пострадали в столкновении Ford и Hyundai

Происшествия, 
ДТП произошло в Шелехове

В городе Шелехов в Иркутской области двое несовершеннолетних и один взрослый получили травмы в ДТП.

Предварительно установлено, что 28 ноября около 7:20 в городе Шелехов столкнулись микроавтобус Ford Transit под управлением 55-летнего мужчины и Hyundai Solaris, которым управляла 37-летняя женщина.

- В результате происшествия медицинская помощью понадобилась 51-летней пассажирке Ford и несовершеннолетним пассажирам Hyundai в возрасте 8 и 15 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливая причины и условия столкновения.

Прокуратура Шелехова поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции в связи с ДТП с участием несовершеннолетних.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
ДТП

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