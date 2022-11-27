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Житель Бурятии перевёл мошенникам почти три миллиона

Житель Бурятии перевёл мошенникам почти три миллиона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю обманутые мошенниками жители Бурятии лишились 9,9 миллионов

За минувшую неделю мошенники обманули 41 жителя Бурятии. В общей сложности обманутые люди лишились 9,9 миллионов рублей. Эти данные сообщили в прокуратуре республики.

Самую большую сумму потерял житель Северобайкальска, которого обманули по классической схеме.

23 ноября мужчине на сотовый телефон поступил звонок. Звонивший представился сотрудником банка и заявил, что мошенники оформили кредит на его имя. Чтобы сохранить кредитные средства, мужчина должен продиктовать номер банковской карты и «с целью безопасности перевести находящиеся на его счёте деньги на счёт, указанный звонившим». Мужчина поверил, выполнил все требования и в итоге лишился 2,9 миллионов рублей.

Также преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте) и обманывали жертв при совершении сделок купли-продажи через сайты.

- Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров; родственниками; знакомыми. Они сообщали, что: произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Всего же с начала года мошенники обманули 1 641 жителя республики. У них в общей сложности выманили 328,9 млн рублей.

мошенничество

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