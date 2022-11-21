В Улан-Удэ ребёнок разбил лицо на детской площадке

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мать мальчика выиграла суд у управляющей компании



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с управляющей компании 300 тысяч рублей за полученную ребёнком травму на детской площадке. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.



В суд с исковым заявлением к управляющей компании обратилась мать мальчика. Как выяснилось, мальчик, играя на детской площадке во дворе дома, ударился об угол бетонной плиты, выступающей из песка. При падении ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и линейный перелом скуловой кости.



По решению суда управляющая компания, на которой лежит обязанность содержать в надлежащем порядке общее имущество многоквартирного дома, включая детскую площадку, должна была выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.



- Исполнительное производство было завершено в максимально короткие сроки. Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов в конце сентября. За 1,5 месяца под контролем судебного пристава-исполнителя должник выплатил весь долг. Денежные средства перечислены маме пострадавшего ребёнка, - сообщил главный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

