На пожаре в Улан-Удэ пострадал человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пострадавшего передали медицинским работникам



В пятницу, 18 ноября, в 21:29 произошёл пожар в производственном кирпичном здании по улице 502 км города Улан-Удэ. К месту происшествия незамедлительно направлены пожарные расчёты.



- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление в пристрое и двухэтажном здании базы. Задействованы 2 звена газодымозащитной службы. Один пострадавший передан работникам скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Всего привлечено 22 человека личного состава и 6 единиц техники. В 21:50 пожар на площади 36 квадратных метров был полностью потушен.

