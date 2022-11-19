Пострадавшего передали медицинским работникам
В пятницу, 18 ноября, в 21:29 произошёл пожар в производственном кирпичном здании по улице 502 км города Улан-Удэ. К месту происшествия незамедлительно направлены пожарные расчёты.
- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление в пристрое и двухэтажном здании базы. Задействованы 2 звена газодымозащитной службы. Один пострадавший передан работникам скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Всего привлечено 22 человека личного состава и 6 единиц техники. В 21:50 пожар на площади 36 квадратных метров был полностью потушен.
На пожаре в Улан-Удэ пострадал человек
Происшествия, Фото:
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