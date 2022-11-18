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Улан-удэнец убил гостя, который не уходил уходить

Улан-удэнец убил гостя, который не уходил уходить
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца предстал перед судом

В Улан-Удэ суд вынес приговор 58-летнему мужчине, который убил своего гостя. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Горожанин живёт в общежитии на улице Пугачева, он уже пенсионер, злоупотребляет алкогольными напитками. В ночь на 23 июля 2022 года в своей комнате он распивал спиртное с двумя знакомыми соседями. Спустя некоторое время, решив остаться наедине с женщиной из их компании, он попытался выгнать собутыльника. Однако гость отказался уходить, из-за чего между мужчинами произошла ссора. Пенсионер схватил со стола нож и нанёс им удар в грудь соседа.

Раненый выбежал в коридор, где потерял сознание. Другие жильцы, привлечённые криками, вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, через несколько часов он скончался.

Приговором суда пенсионеру назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
убийство

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