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В Ангарске загорелся грузовик с металлической стружкой

В Ангарске загорелся грузовик с металлической стружкой
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Водитель дважды вызывал пожарных

Вспыхнувшая в грузовике металлическая стружка стала причиной пожара в Ангарске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Первое сообщение о возгорании груза поступило в пожарно-спасательную службу от водителя грузового автомобиля сегодня в половине пятого утра. Грузовик Shacman, гружённый металлической стружкой, находился в микрорайоне Юго-Восточном. На момент прибытия пожарных в кузове самосвала дымились металлические отходы в масляной обработке. При этом водитель не допустил пожарных к тушению и отправился по своему дальнейшему маршруту. 

Однако через некоторое время ему снова пришлось вызывать пожарных: во время проезда грузовика по старой трассе, ведущей к выезду из города, стружка воспламенилась. Водитель, испугавшись за автомобиль, выгрузил горящие отходы на обочину дороги и уехал с места происшествия.




В 07:25 к этому месту на Московский тракт выехали два пожарных расчёта. Металлическую стружку объёмом 28 кубических метров потушили в течение пяти минут. Для дальнейшей проливки тлеющих опилок потребовалась инженерная техника, которую обеспечил собственник.

Сейчас происходит ликвидация последствий произошедшего. Работы на месте координируют представители энергетической компании для обеспечения сохранности пролегающих под тлеющей стружкой тепловых сетей.

Отходов с территории города для дальнейшей утилизации обяжут вывезти собственника горевшего груза.

Водителю грузовика пришлось вернуться на место происшествия для объяснений по факту пожара. Органами дознания МЧС проводится доследственная проверка.





пожар

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