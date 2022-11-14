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В Иркутской области нашли пустую лодку пропавших рыбаков

В Иркутской области нашли пустую лодку пропавших рыбаков
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Водолазные работы пока невозможны

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 ноября на реке Тилик в Жигаловском районе Иркутской области перевернулась лодка с тремя рыбаками на борту. Об этом по спутниковому телефону в службу спасения сообщил один из мужчин. Он единственный смог выбраться на берег.

Спасшийся 57-летний мужчина рассказал, что с ним в лодке находились приятели 52 и 47 лет.

На поиски двух пропавших мужчин отправилась группа спасателей с аэролодкой. Поиски продолжались два дня. Спасатели обследовали акваторию и 50 километров прибрежной зоны рек.

- Спасатели нашли перевёрнутую резиновую лодку, пострадавшие не обнаружены. Водолазные работы невозможны из-за ледяной шуги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Обследование акватории будет продолжено.
рыбаки пропавшие без вести

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