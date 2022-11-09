Житель Бурятии обокрал захмелевшую бывшую коллегу

Полицейские раскрыли кражу со счёта



Ночью 6 ноября в полицию обратилась 42-летняя жительница Северобайкальска с заявлением о краже с её банковского счёта 50 тысяч рублей.



Выяснилось, что накануне вечером она у себя в квартире распивала спиртное с бывшим коллегой - 26-летним молодым человеком. Во время застолья он просил её телефон – якобы, чтобы отправить смс.



Полицейские задержали молодого человека, и он признался в краже.



- Он рассказал, что под надуманным предлогом попросил у захмелевшей знакомой гаджет и попытался зайти в банковское мобильное приложение. Однако сервис запросил пароль. Увидев во внутреннем кармане чехла для телефона банковские карты, злоумышленник воспользовался одной из них: ввёл в системе онлайн-банкинга для смены пароля номер карты и зашёл в приложение. С кредитного счёта лимитом в 180 тысяч рублей он совершил три перевода на счёт родственницы на общую сумму 50 тысяч рублей. Следующая попытка перечисления средств не удалась, и подозреваемый, удалив смс-сообщения о списании денег, вернул мобильное устройство хозяйке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее он был судим за кражи и мошенничество и в 2019 году освободился из мест лишения свободы. Сейчас трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

