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Отрезавшие палец и убившие парня жители Бурятии предстанут перед судом

Отрезавшие палец и убившие парня жители Бурятии предстанут перед судом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии - территория пилорамы и деревянный туалет
Тело убитого напарники сбросили в выгребную яму

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении двух работников местной деревообрабатывающей компании. Один из них обвиняется по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление»; второй – по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

Преступление произошло в прошлом году. Обвиняемый в убийстве мужчина работал и проживал на пункте приёма и отгрузки древесины на станции Загустай Селенгинского района. В ночь на 13 ноября 2021 года он вместе с другими рабочими в доме на территории пилорамы распивал спиртное.


Спустя некоторое время в ходе возникшего конфликта в их компании он взял нож и отсёк им палец на ступне 26-летнего собутыльника, а чуть позже другим ножом, желая скрыть совершённое им преступление, добил свою жертву. 

После этого обвиняемый вместе с приятелем завернули тело в одеяло, вынесли на улицу и сбросили в выгребную яму туалета. Также они сожгли в печи свою одежду со следами крови, избавились от орудий преступления и замыли полы. Но, несмотря на их усилия, вскоре оба были изобличены и задержаны.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 

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