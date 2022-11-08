Отрезавшие палец и убившие парня жители Бурятии предстанут перед судом





После этого обвиняемый вместе с приятелем завернули тело в одеяло, вынесли на улицу и сбросили в выгребную яму туалета. Также они сожгли в печи свою одежду со следами крови, избавились от орудий преступления и замыли полы. Но, несмотря на их усилия, вскоре оба были изобличены и задержаны.- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.