Предварительная причина пожара – шалость детей с огнём
Поздним вечером 5 ноября на телефон спасения «01» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Буйко.
- На момент прибытия первого подразделения произошло возгорание в квартире на 2 этаже, ощущался слабый запах дыма в подъезде. Огнеборцами ПСЧ-1 Главного управления МЧС России по Бурятии на свежий воздух были эвакуированы 15 человек. 7 минут потребовалось огнеборцам на полную ликвидацию возгорания, - сообщили в Главном управлении.
В результате пожара повреждён диван, стеклопакет на общей площади 2 кв.м., по всей квартире закопчены стены и потолок на общей площади 32 кв.м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – шалость детей с огнём.
В Улан-Удэ при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек
Происшествия, Фото:
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