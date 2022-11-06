В Улан-Удэ при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Предварительная причина пожара – шалость детей с огнём



Поздним вечером 5 ноября на телефон спасения «01» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Буйко.



- На момент прибытия первого подразделения произошло возгорание в квартире на 2 этаже, ощущался слабый запах дыма в подъезде. Огнеборцами ПСЧ-1 Главного управления МЧС России по Бурятии на свежий воздух были эвакуированы 15 человек. 7 минут потребовалось огнеборцам на полную ликвидацию возгорания, - сообщили в Главном управлении.



В результате пожара повреждён диван, стеклопакет на общей площади 2 кв.м., по всей квартире закопчены стены и потолок на общей площади 32 кв.м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – шалость детей с огнём.



