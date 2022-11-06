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В Улан-Удэ при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек

В Улан-Удэ при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Предварительная причина пожара – шалость детей с огнём

Поздним вечером 5 ноября на телефон спасения «01» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Буйко.

- На момент прибытия первого подразделения произошло возгорание в квартире на 2 этаже, ощущался слабый запах дыма в подъезде. Огнеборцами ПСЧ-1 Главного управления МЧС России по Бурятии на свежий воздух были эвакуированы 15 человек. 7 минут потребовалось огнеборцам на полную ликвидацию возгорания, - сообщили в Главном управлении.

В результате пожара повреждён диван, стеклопакет на общей площади 2 кв.м., по всей квартире закопчены стены и потолок на общей площади 32 кв.м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – шалость детей с огнём.

эвакуация МЧС

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