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Жительницу Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского

Жительницу Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина размахивала кулаками и повредила форменное обмундирование

Жительница Селенгинского района Бурятии с кулаками набросилась на полицейского. Сначала она нанесла удар, от которого правоохранитель увернулся, а затем ещё пять ударов в лицо и голову. Женщина повредила форменное обмундирование. Что стало причиной столь буйного поведения в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда не сообщили.

Суд квалифицировал её действия по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

- Приговором суда, постановленным в особом порядке, П. признана виновной в совершении названного преступления, и с учётом признания вины, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении малолетнего ребёнка, принесения извинений потерпевшему, не имеющему претензий к подсудимой, ей назначено наказание в виде штрафа 50 000 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу.
штраф

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