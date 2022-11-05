Жительницу Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина размахивала кулаками и повредила форменное обмундирование



Жительница Селенгинского района Бурятии с кулаками набросилась на полицейского. Сначала она нанесла удар, от которого правоохранитель увернулся, а затем ещё пять ударов в лицо и голову. Женщина повредила форменное обмундирование. Что стало причиной столь буйного поведения в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда не сообщили.



Суд квалифицировал её действия по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».



- Приговором суда, постановленным в особом порядке, П. признана виновной в совершении названного преступления, и с учётом признания вины, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении малолетнего ребёнка, принесения извинений потерпевшему, не имеющему претензий к подсудимой, ей назначено наказание в виде штрафа 50 000 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговор не обжалован, вступил в законную силу.

