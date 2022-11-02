В Улан-Удэ остановили автомобиль, набитый омулем









Полицейским женщина заявила, что все эти мешки с байкальским эндемиком она «нашла около рыбзавода в селе Посольское Кабанского района».



- У гражданки изъята незаконно добытая рыба, а также иномарка и телефон. Имеется информация о её возможной причастности к сбыту омуля на территории Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Полицейским женщина заявила, что все эти мешки с байкальским эндемиком она «нашла около рыбзавода в селе Посольское Кабанского района».- У гражданки изъята незаконно добытая рыба, а также иномарка и телефон. Имеется информация о её возможной причастности к сбыту омуля на территории Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





Ночью 30 октября сотрудники ДПС на улице Кабанская в Улан-Удэ остановили автомобиль, которым управляла 44-летняя женщина. Машина оказалась набита омулем – на заднем сиденье и в багажнике лежали сразу восемь мешков с рыбой. Всего было изъято 558 штук омуля общим весом около 400 килограммов.Материалы будут направлены для дальнейшего расследования, а также для возбуждения уголовного дела по факту незаконного вылова водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ) в отдел МВД России по Кабанскому району.Отметим, подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Она подрабатывает оказанием услуг такси. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.