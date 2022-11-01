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Пьяный улан-удэнец украл телефон у восьмилетнего ребёнка

Пьяный улан-удэнец украл телефон у восьмилетнего ребёнка
Происшествия, 
Всё произошло во дворе многоквартирного дома

Поздним вечером 23 октября в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что у её восьмилетнего сына украли телефон. Ущерб мать оценила в девять тысяч рублей.

Женщина рассказала, что мальчик вместе с друзьями играл во дворе многоквартирного дома. Когда ребята сидели на лавочке, к ним подошёл сосед по подъезду. Он поговорил с детьми и ушёл. А вместе с ним со скамейки исчез и телефон.

- Полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего горожанина. Выяснилось, что в момент кражи он был нетрезв. Мобильное устройство ребёнка похитил для продажи и дальнейшего распития алкоголя. Впоследствии мужчина ещё несколько дней употреблял спиртное, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба. В полиции уточнили, что он подрабатывает «калымом».

В краже телефона у ребёнка мужчина признался. Семье он пока возместил половину причинённого ущерба.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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