Всё произошло во дворе многоквартирного дома
Поздним вечером 23 октября в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что у её восьмилетнего сына украли телефон. Ущерб мать оценила в девять тысяч рублей.
Женщина рассказала, что мальчик вместе с друзьями играл во дворе многоквартирного дома. Когда ребята сидели на лавочке, к ним подошёл сосед по подъезду. Он поговорил с детьми и ушёл. А вместе с ним со скамейки исчез и телефон.
- Полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего горожанина. Выяснилось, что в момент кражи он был нетрезв. Мобильное устройство ребёнка похитил для продажи и дальнейшего распития алкоголя. Впоследствии мужчина ещё несколько дней употреблял спиртное, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба. В полиции уточнили, что он подрабатывает «калымом».
В краже телефона у ребёнка мужчина признался. Семье он пока возместил половину причинённого ущерба.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Пьяный улан-удэнец украл телефон у восьмилетнего ребёнка
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