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19-летний иркутянин напал с ножом на таксиста

19-летний иркутянин напал с ножом на таксиста
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицию вызвал пассажир, ехавший вместе с нападавшим

В дежурную часть полиции в Иркутске поступило сообщение о нападении на таксиста неподалёку от СНТ «Защитник».

Прибывшие на место оперативники установили, что пострадавший водитель вёз двух молодых людей. Когда они прибыли на место, один из пассажиров не желая расплачиваться за проезд, нанёс водителю несколько ножевых ранений, после чего сел за руль автомобиля, и скрылся.

33-летнего таксиста с тяжёлыми травмами госпитализировали. Второй пассажир такси оказал мужчине экстренную помощь и вызвал спецслужбы.

Чтобы задержать нападавшего, был введён план «Перехват». Ориентировки с описанием автомобиля и внешности нападавшего были разосланы всем наружным отрядом. Всего в поимке злоумышленника было задействовано около 40 сотрудников, более 10 служебных автомобилей.

Уже вечером экипаж Росгвардии обнаружил угнанный автомобиль в Ленинском районе. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

Нападавшим оказался 19-летний местный житель, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности. На данный момент полицейские проверяют его на причастность к другим противоправным деяниям, в том числе, к обороту запрещённых веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».


По информации ГУ МВД по Иркутской области

покушение на убийство

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Рейтинг составлен РИА Новости на основе данных МВД России

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