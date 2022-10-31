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В Улан-Удэ вновь украли 23 пачки сливочного масла

В Улан-Удэ вновь украли 23 пачки сливочного масла
Происшествия,  Фото:pixabay.com
План шёл как по маслу, однако разрушился из-за камер

В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу 23 пачек сливочного масла из магазина самообслуживания в Советском районе.

Покупатель совершил кражу в отсутствие обслуживающего персонала. Суммарно ущерб составил около четырёх тысяч рублей.

Сначала мужчина сложил пачки масла к себе в корзинку, но позже начал распихивать их в карманы одежды и в барсетку. Так он наполнил маслом карманы брюк и куртки, жилетки и спортивной кофты.

Сотрудники магазина не сразу обнаружили украденное, но когда о пропаже товара стало известно, на помощь пришли записи с камер видеонаблюдения. Благодаря записям с камер сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его.

34-летний житель Улан-Удэ сознался в преступлении. Мужчина поведал полицейским, что после кражи масла он продал его неподалёку от магазина по более низкой цене.

- Ранее не судимый, трудоустроенный мужчина пообещал, что возместит магазину причинённый убыток. Дознанием возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», по странному совпадению этой осенью в Улан-Удэ произошла ещё одна кража ровно 23 пачек сливочного масла из супермаркета. Ворами оказались двое 40-летних приятелей. 
кража

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