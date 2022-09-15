Часть украденного воры съели сами
13 сентября в дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району Улан-Удэ поступило заявление от директора магазина самообслуживания. Из супермаркета украли 23 пачки сливочного масла. Пропажу работники выявили в ходе ревизии.
Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции раскрыли кражу. Ворами оказались двое мужчин 40 лет.
- Подозреваемые зашли в торговый зал, сложили с полки упаковки с маслом себе в рюкзак и беспрепятственно покинули помещение. Ущерб составил около четырёх тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемые нигде не работают, ранее не судимы. Часть масла воры продали, часть съели сами.
В полицию отметили, что раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения в магазине.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнцы украли из магазина 23 пачки сливочного масла
Происшествия, Фото:
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