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В Улан-Удэ женщина убила приютившего её мужчину

В Улан-Удэ женщина убила приютившего её мужчину
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийство произошло, когда гостью попросили на выход

Вечером 27 октября в своей квартире на улице Пристанская в Улан-Удэ был убит 54-летний мужчина.

По подозрению в убийстве на месте была задержана ранее судимая 37-летняя знакомая покойного. На допросе она во всём созналась, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

По данным следствия, некоторое время назад женщина, не имеющая определённого места жительства, познакомилась в Улан-Удэ с мужчиной и втёрлась к нему в доверие. Со своим сожителем она поселилась в квартире у нового знакомого.

Спустя две недели хозяин, недовольный соседством посторонних, потребовал, чтобы пара покинула его жилье. Однако сожители не реагировали на требования мужчины и продолжали проживать в его квартире.

Вечером 27 октября они вместе стали употреблять спиртное. Во время беседы хозяин вновь потребовал, чтобы собутыльники оставили его в покое и быстрее съехали. Из-за этого вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и нанесла им два удара в грудь, убив на месте.

Пока женщина мыла нож в ванной, её сожитель позвонил в полицию. Приехавшая следственно-оперативная группа задержала нападавшую

Теперь крыша над головой у обвиняемой появилась – суд назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу и отправил в СИЗО.

убийство

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