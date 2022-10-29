Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении
Ранним утром 29 октября на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ на улице Советская горит нежилой барак. К месту вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1, 2, 3 и 73 ГУ МЧС России по Бурятии.
На момент прибытия первого подразделения огнём был охвачен первый этаж.
Чуть больше 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать очаг на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет.
Всего в тушении принимали участие 25 человек личного состава и 6 единиц техники ГУ МЧС России по республике.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в Главном управлении.
В центре Улан-Удэ произошёл пожар в нежилом бараке
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